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TURNUVA TAMAMLANDI

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017 yılından itibaren yürütülen Kodluyoz Projesi kapsamında Hackathon turnuvası yapıldı.

TURNUVA TAMAMLANDI

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017 yılından itibaren yürütülen Kodluyoz Projesi kapsamında Hackathon turnuvası yapıldı.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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TURNUVA TAMAMLANDI

Yozgat’ta bulunan 10 liseden 5’er kişilik kız öğrenci seçilerek toplam 50 öğrenci, Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda kurulan eğitim salonunda eğitime alındı. Eğitimde öğrencilere geleceğin meslekleri ve sanayi devrimi hakkında farkındalık oluşturuldu. Düzenlenen Eğitimler Vex Robotics ekibinden Aylin Demirhan ve Eyyüp Eriman tarafından verildi. Eğitim sonrasında tasarım ve kodlama eğitimi alan öğrenciler, Vex Robotları yarışma temasına göre tasarlayarak kodlama çalışmalarına başladı. Temaya uygun kurulan yarışma alanlarında robotlarını deneyerek çalışmalarında devam edildi. İkinci günde tasarlanan robotlar dostluk temalı takım yarışmaları yapıldı. Yarışma finallerini İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir ile birlikte takip etti. Finalde başarılı olan takımlara kupa, katılım sertifikası ve madalya verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının arttırılma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. 

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