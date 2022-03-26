Turnuva sona erdi

Turnuvalarda, önce okullar tarafından dereceye giren öğrenciler seçilip, ardından seçilen öğrenciler ilçelerde düzenlenen turnuvalarda yarıştılar. Düzenlenen yarışmaların sonunda dereceye giren öğrenciler il merkezinde yapılacak olan Yozgat İl Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Turnuvalar boyunca öğrenciler Pentago, Mangala, Reversi, Equilibrio, Kulami, Q-bitz ve Küre oyunlarında birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Finalde ilçeyi temsil edecek olan öğrencilere başarılar dileyen Doğan, “Turnuvada görev alan öğretmenlere ve katılan bütün öğrencilere teşekkür ederek dereceye giren öğrencilere Yozgat İl Finalinde başarılar dilerim” dedi.