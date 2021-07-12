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Telafi eğitimi devam ediyor

Yozgat’ta tatile giren öğrencilere yönelik okullarda açılan telafi eğitimleri devam ediyor.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:05
Telafi eğitimi devam ediyor

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, telefi eğitimlerinin yapıldığı okulları ziyaret etti. Öcal, Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu telafide ben de varım programıyla ilgili okul ziyaretlerini sürdürdüklerini bildirdi. Öcal, Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu, Çiğdemli Yunus Emre İlkokulu, Belencumafakılı İlkokulu ve Erkekli İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu. Öcal, telafi eğitiminin öğrencilere değer katacağını, bu nedenle tüm öğrencilerin bu programa katılmalarını istediklerini söyledi. •Seyfettin Sağlam / Sorgun•

Anahtar Kelimeler:
Telafi Eğitimi Devam Ediyor
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