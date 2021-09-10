TEKNOKOP iÇiN iMZALAR ATILDI

KOP İdaresi’nin koordinasyonunda 2012 yılında kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) yeni bir birlikteliğe gitti. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin de yer aldığı UNİKOP üyesi üniversitelerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan KOP Bölgesi Teknoparklar Birliği (TEKNOKOP) için imzalar atıldı. Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2011 yılında kurulan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, kurulduğu günden itibaren başlangıçta 4 ve sonrasında 4 ilin katılımı ile birlikte 8 İl’de faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlattı. Şahin, ‘’2012 yılında bölgede bulunan üniversitelerimizin birlikteliğiyle ortaya çıkan ve İdaremizin koordinesiyle bölgedeki üniversitelerimizin çalışmalarını, bölge alanlarına daha fazla etkisinin sağlanması, ekonomik sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması, üniversitelerdeki akademik ve AR-GE çalışmalarının ekonomiye kazandırılması ve buradan ekonomik yüksek katma değer çıktıların elde edilmesine katkı sağlayacak fikirlerin sağlanması adına UNİKOP oluşturuldu. Bununla birlikte her dönem bir üniversitemiz ve rektörümüz dönem başkanlığını yürüttü. Gerçekten çok kaliteli ve çok başarılı çalışmalara imza atıldı ve bunların çıktısını gördük ve görmeye de devam ediyoruz’’ dedi. KOP Bölgesi’nde Nevşehir, Niğde, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray ve Yozgat illeri yer alıyor.