Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tarım danışma hattı kuruldu

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tarımda kayıpları önlemek ve üreticileri doğru bilgiye ulaştırabilmek adına ‘Tarım Danışma Hattı' kurdu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:00
Tarım danışma hattı kuruldu

Yozgat’ta bitkisel ve hayvansal üretim yapan üreticilerin sorunlarının çözümünde, üretim miktarı, kalitesi ve çeşitlerinin geliştirilmesinde doğrudan iletişim kurabilmeleri amacıyla ‘Tarım Danışma Hattı’ kuruldu. Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yavuz Gürbüz, danışma hattını Yozgat tarımın ilerlemesi, gelecek talepleri değerlendirilmesi, bilimsel ve uygulamaya yönelik bilgileri sağlamada yardımcı olunması düşüncesiyle kurduklarını söyledi. Dekan Gürbüz, "Ziraat Fakültesi´nde hocalarımız tarafından üretilen bilginin aktarılması için  ‘Tarım Danışma Hattı’ kuruldu. Hattı kurarken çiftçilerimizin yaşadıkları sorunu göz önüne alarak fakültedeki hocaların iletişimini en hızlı bu şekilde kurabilmesi amacıyla hattımızı kurduk. Üreticilerimiz, oluşturmuş olduğumuz hattan ulaşarak sorularına çözüm odaklı çalışabileceğiz. Çiftçiler ve hocalarımız arasındaki bilgi iletişimini de bu şekilde sağlayacağız" dedi.
Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Tarım Danışma Hattı Kuruldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteden destek
Üniversiteden destek
Okul müdürleriyle toplantı
Okul müdürleriyle toplantı
Hemşehrilerine sahip çıktılar
Hemşehrilerine sahip çıktılar
Etkinliğe büyük ilgi
Etkinliğe büyük ilgi
‘MERGEN’ yarışmada
‘MERGEN’ yarışmada
Fidanlar toprakla buluştu
Fidanlar toprakla buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim