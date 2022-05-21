Yozgat’ta bitkisel ve hayvansal üretim yapan üreticilerin sorunlarının çözümünde, üretim miktarı, kalitesi ve çeşitlerinin geliştirilmesinde doğrudan iletişim kurabilmeleri amacıyla ‘Tarım Danışma Hattı’ kuruldu. Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yavuz Gürbüz, danışma hattını Yozgat tarımın ilerlemesi, gelecek talepleri değerlendirilmesi, bilimsel ve uygulamaya yönelik bilgileri sağlamada yardımcı olunması düşüncesiyle kurduklarını söyledi. Dekan Gürbüz, "Ziraat Fakültesi´nde hocalarımız tarafından üretilen bilginin aktarılması için ‘Tarım Danışma Hattı’ kuruldu. Hattı kurarken çiftçilerimizin yaşadıkları sorunu göz önüne alarak fakültedeki hocaların iletişimini en hızlı bu şekilde kurabilmesi amacıyla hattımızı kurduk. Üreticilerimiz, oluşturmuş olduğumuz hattan ulaşarak sorularına çözüm odaklı çalışabileceğiz. Çiftçiler ve hocalarımız arasındaki bilgi iletişimini de bu şekilde sağlayacağız" dedi.

Haber Merkezi

