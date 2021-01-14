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SUKUT’A MANSiYON

Yozgat elemelerinde birinci seçilerek, Türkiye birinciliği yarışması elemelerine gönderilen Boğazlıyan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı ‘Sükut’ isimli kısa film çalışması mansiyon ödülüne layık görüldü.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:05
SUKUT’A MANSiYON

SAĞLIK Çalışanlarına Vefa Adlı Kısa Film Yarışmasında, Boğazlıyan’dan katılan öğrencilerin çekimini yaptığı ‘Sükut’ isimli kısa film mansiyon ödülüne layık görüldü. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye geneli resmî ve özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri arasında 'Sağlık Çalışanlarına Vefa' konulu Kısa Film Yarışması düzenlendiğini hatırlattı. Yazıcı, ‘’Millî Eğitim Bakanlığı Seçici Kurulunda yetkililerle birlikte Bilim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı ve Covid-19 ile mücadele döneminde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının, gösterdiği üstün performansın vurgulandığı yarışmada, Boğazlıyan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi öğrencimiz Mustafa Ayhan yönetiminde, kısa film dalında  ‘Sükut’ adlı kısa filmi Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür’’ dedi. Yazıcı, öğrenciler Mustafa Ayhan, Gamze Altıntaş, Rana Öztürk tarafından çekilen kısa film çalışmasına Öğretmen Mehmet Rafet Coşar'ın rehberlik yaptığını anlattı. Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Yazıcı, ‘’Ayrıca bizler evimizdeyken canlarını ortaya koyan, nöbetten çıkıp evine değil diğer nöbete koşturan, saatlerce çalışıp yemek yemeyi dahi unutan, tüm hastalarına ailelerinden biri gibi yaklaşan siz değerli sağlık çalışanlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
SUKUT’A MANSiYON
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