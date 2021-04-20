Su kullanımında tasarruf

Ankara’nın Polatlı ilçesinde görev yapan 10 öğretmen tarafından hazırlanan projede, küresel ısınma ile azalan yağış oranları, ciddi oranda artan su kullanımı ile barajlardaki su oranlarının da her geçen gün azaldığına dikkat çekildi. Öğrencilere bilinçli su tüketimini aşılamak, su kullanımına dikkat çekmek amacıyla 10 öğretmen bir araya gelip, nemli bir e-Twinning projesini hayata geçirdi. ‘Akışı Yavaşlat’ adlı e-Twinning projesi kapsamında, öğrencilerde su okuryazarlığı bilincinin yükseltilmesi, su tasarrufunun öneminin içselleştirilmesiyle birlikte öğrencilerin küresel problemlerin çözümünde yer alması, web 2.0 araçlarının etkili kullanılması ile dijital okuryazarlık ve zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesi de hedeflendi. Öğrencilerde su okuryazarlığı becerisini yükseltmek için Polatlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu- Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gülşah Demir Karaduman ile Polatlı İMKB Ortaokulu- Sosyal Bilgiler Öğretmeni Güler Koç tarafından ‘Akışı Yavaşlat’ projesi başlatıldı. e-Twinning projesine, Polatlı Esentepe Ortaokulu’ndan görev yapan hemşerimiz Elif Löker Bayraktar ile aynı okulda görevli öğretmen Özge Yılmaz ve Seher Erdoğan, İmam Hatip Ortaokulu’ndan Rabia Eser ve Esra Nur Özcan, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan İbrahim Bakir, IMKB Ortaokulu’ndan Kadir Koç, Tarım İşletmeleri Ortaokulu’ndan Emrah Karaduman olmak üzere 10 öğretmen ve 53 öğrenci destek verdi. •Osman Karaca•