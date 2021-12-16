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SiYASETiN DIŞINDA TUTULMALI

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitelerin politik tartışmaların dışında tutulması gerektiğine vurgu yaparak, Üniversitelerin şehirlerin lokomotifi olduğunu, Yozgat için de Bozok Üniversitesinin çok anlamlı ve değerli olduğunu vurguladı. Karadağ, "Hem yerel dinamikler hem de bu bölgenin değerleri, üniversitemizi objektif olarak değerlendirsin. Eleştirilecek bir tarafı varsa eleştirsinler. Üniversitemizin daha iyi hizmetler ve akademiye daha güçlü katkı yapması açısından bizi uyarsınlar, eleştirsinler" dedi.

16 Aralık 2021 Perşembe 00:49
SiYASETiN DIŞINDA TUTULMALI

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitelerin politik tartışmaların dışında tutulması gerektiğini söyledi. Rektörlük binasında basın toplantısı düzenleyen Karadağ, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karadağ, üniversitelerin şehirlerin lokomotifi olduğunu ve Yozgat için de Bozok Üniversitesinin çok anlamlı ve değerli olduğuna vurgu yaptı. Karadağ, ‘’Hem yerel dinamikler hem de bu bölgenin değerleri, üniversitemizi objektif olarak değerlendirsin. Eleştirilecek bir tarafı varsa eleştirsinler. Bizi uyarmak, üniversitemizin daha iyi hizmetler ve akademiye daha güçlü katkı yapması açısından bizi uyarsınlar, eleştirsinler’’ dedi. Karadağ, bütçe görüşmeleri sırsında CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in meclis kürsüsünde bakana bir şeyler sorduğunu, bu sorunun kendilerini üzdüğünü aktardı. Karadağ, ‘’Bölümlerin kapandığından bahsetti, Veteriner Fakültesi binasının olmamasından bahsetti. Tıp Fakültesi'nin yeterli sayıda öğretim üyesinin olmadığından bahsetti. 'Geleceğin hekimlerini yetiştiriyoruz ama hoca yok' dedi. Baktığımızda 10 tane söylediğinin 1 tanesi doğruysa 9 tanesi doğru değildi, gerçek değildi. Yozgat'ın bir milletvekili olarak biz şunu beklerdik. İşin aslı astarı nedir gerçekten üniversitenin bahsedilen temelde ciddi sorunları var mı? Her zaman kapımız açık, bizzat gelseydi kendisini ağırlasaydık. Biz el birliğiyle güç birliğiyle üniversiteyi politikanın bir argümanı olarak değil de politikalar üstü bir zeminde görmemiz gerekir diye düşünüyorum’’ diye konuştu. Karadağ, el birliğiyle güç birliğiyle üniversiteyi politikanın bir argümanı olarak değil de bir mülahaza içerisinde değil de politikalar üstü bir zeminde görmemiz gerekir düşüncesinde olduklarına vurgu yaptı. Karadağ, ‘’Bu üniversiteye biz sahip çıkmazsak bu üniversitenin potansiyelini daha da güçlü kılmak adına bu üniversiteye her açıdan yön verecek bir eksende durmazsak, hiç hak etmediği eleştirilere maruz bırakırsak bu üniversite yaralanır, zedelenir. Üniversitenin tercih edilirliği maalesef zayıflar’’ ifadelerini kullandı. 

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