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Sınava hazırlık semineri devam ediyor

KADIŞEHRİ ilçesinde, sınava hazırlanan öğrencilere yönelik eğitim seminerleri devam ediyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:46
Sınava hazırlık semineri devam ediyor

 Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında, Üçağaç Şehit Nuri Çelik Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerine yönelik, psikolojik danışman/rehber öğretmen Mustafa Taş tarafından ‘Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları’ konulu seminer çalışması yapıldı. Seminerin ilk bölümünde sınav kaygısı, belirtileri, nedenleri ve baş etme yolları üzerinde duruldu. İkinci bölümde ise sınav kaygısına yönelik gevşeme, nefes ve dengeleme egzersizleri uygulamaları gerçekleştirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sınava Hazırlık Semineri Devam Ediyor
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