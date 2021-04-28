Sınava hazırlık semineri devam ediyor

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında, Üçağaç Şehit Nuri Çelik Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerine yönelik, psikolojik danışman/rehber öğretmen Mustafa Taş tarafından ‘Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları’ konulu seminer çalışması yapıldı. Seminerin ilk bölümünde sınav kaygısı, belirtileri, nedenleri ve baş etme yolları üzerinde duruldu. İkinci bölümde ise sınav kaygısına yönelik gevşeme, nefes ve dengeleme egzersizleri uygulamaları gerçekleştirildi.