Seyreltilmiş eğitim toplantısı

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Arkan başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaokullarda seyreltilmiş eğitime geçme kararının alındığı hatırlatıldı. Şube Müdürü Ağah Ayhan’ın da hazır bulunduğu toplantıya, tüm ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürleri katıldı. Toplantıda seyreltilmiş eğitimin uygulanması, hijyen kuralları ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan konular hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Toplantının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, okul müdürlerine teşekkür etti.