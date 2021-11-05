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Yozgat’ta İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı lise ziyaretlerini sürdürüyor.

05 Kasım 2021 Cuma 00:23
SEVGi iLE YAKLAŞIN

 Bu kapsamda Yazıcı, Serpil Akdağ Anadolu Lisesini ziyaret ederek, Okul Müdürü Efendi Yılmaz'dan eğitim süreçleri ve uygulanan projeler hakkında bilgi aldı. Öğretmenler ile bir araya gelen Yazıcı, yapılan çalışmaları değerlendirerek,  salgın sürecinde yüz yüze eğitimin verimli bir şekilde devam etmesinden dolayı öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına teşekkür etti. Salgın sürecinin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin telafi edilmesi için yapılan çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemli ve elzem olduğunu vurgulayarak her öğrenciye sevgi diliyle yaklaşmanın gerekli olduğunu belirtip sevginin olduğu yüreklerin daha ferah olduğunu ifade etti.

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