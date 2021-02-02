SEMiNERLERE BAŞLANILDI

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ‘Dönem Arası Profesyonel Gelişim Semineri Serisi’ programlarına başlanıldı. 5 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek olan etkinlik,YOBUTV ve YOBU UZEM YouTube sayfalarından canlı olarak yayınlanacak. Seminer programında, 10 farklı konuda sunumlar gerçekleştirilecek. ‘Dönem Arası Profesyonel Gelişim Semineri Serisi’ programlarının açılış konuşmasını, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖGEM) Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Hatice Çilsalar Sağnak yaptı. Sağnak, merkez olarak düzenledikleri seminerler serisine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sağnak, ‘’Dönem Arası Profesyonel Gelişim Semineri Serisi Programları” ile öğrenme ve öğretme ortamında farklı örneklerden faydalanarak öğretme etkinliğinin artırtılmasına destek olmayı amaçlıyoruz” dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, üniversitenin her alanda olduğu gibi öğrenme ve öğretmeyi geliştirme noktasında kendi iç dinamiklerine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Karadağ, ‘’Bu maksada yönelik olarak YÖGEM’in, bir süredir akademisyenlerimize yönelik yürüttüğü profesyonel gelişim seminerlerinin devamı niteliğinde, ancak hedeflerini daha da genişletip, yaygınlaştırarak Dönem Arası Profesyonel Gelişim Semineri düzenledi’’ dedi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (YÖGEM) kuruluş misyonu bilimsel değerler çerçevesinde üniversite ortamındaki öğrenme ve öğretme süreçlerinin araştırılması, raporlanması ve elde edilen veriler ışığında öğrenme ve öğretme ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak olduğunu da kaydetti. Karadağ, “Bu misyon doğrultusunda merkezimiz, öncelikle eğiticilerin eğitimi başlığı ile öğretim elemanlarımızın eğitsel gelişimlerini desteklemek amacıyla öğretim ve iletişim eğitimleri ile çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Üniversitemiz bünyesinde yürütülen öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin desteklenmesi için her yıl düzenli olarak bütün öğrenci ve öğretim elemanlarından eğitsel beklentilerine yönelik anketlerle veriler toplanarak ve değerlendirmeler yapıldı. Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini desteklemek üzere farklı konularda öğretim elemanlarının ilgi alanlarına yönelik farklı içeriklerde seminerler düzenlendi. Ayrıca Üniversitemiz BAP birimi ile proje hazırlama, proje başvurusunda bulunma, üniversitemizde görev yapan ulusal ve uluslararası proje yürütücülerinin deneyimlerini paylaştıkları söyleşiler, Patent Destek Birimi ile Patent başvuru süreci ve patent alma eğitimleri verildi. Bu çalışmaların bundan sonraki süreçlerde de devam edeceğine inanıyor, seminer serisinin başarılı ve verimli geçmesini temenni ederek seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.