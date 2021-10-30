ŞEHRi TANIYORLAR

Yozgat Bozok Üniversitesine yeni katılan öğrencilere yönelik düzenlenen oryantasyon programları, Ziraat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik programlarla devam etti. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen oryantasyon programına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney ve Prof. Dr. Şenol Akın ile Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen de katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, öğrencileri çok özlediğini, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk hissettiğini söyledi. Öğrencilere Oryantasyon toplantılarını çok dikkatle dinleyip izlemelerini tavsiye eden Güney, ‘’Akademik danışmanlık ile ilgili yapılan toplantılara, hocalarınızın yaptığı toplantılara, lütfen katılın, onların tecrübelerinden yararlanın, bugün bu programda anlatılacak olan konulardan lütfen faydalanın. Bunlara göre de üniversite öğrencilik hayatınızı yönlendirin. Çünkü bizler sizlerin yaşadığınız her şeyi daha önce yaşamış insanlarız. Öğrenciliğimizde yaşadık, akademik hayatımızda, yöneticilik hayatımızda yaşadık. Bu tecrübelerle, hocalarımız Yozgat Bozok Üniversitesinden birçok öğrenciyi mezun ettiler, herkes bu konuda büyük bir tecrübeye sahip oldu’’ diye konuştu. Güney, bugün hala ‘nasıl daha başarılı olunur, nasıl bu üniversitede öğrenim hayatınızı çok daha iyi geçirebilirsiniz’ gibi pek çok konuda öğrencilerden daha çok tecrübelerinin bulunduğunu, alanlarında uzman olduklarını, bu uzmanlıklarını da öğrencilerle paylaşacaklarını bildirdi. Güney, ‘’Burada sizin güzel günler yaşayacağınız, güzel hatıralar biriktireceğiniz, güzel şeyler öğreneceğiniz, geleceğe kararlılıkla adım atacağınız bir ortam var. Mutlu olur, sağlıklı bir eğitim-öğretim hayatı yaşarsınız. Hepinizin yolu, bahtı açık olsun’’ diyerek, konuşmasını noktaladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın da, öğrencileri her zaman güler yüzlü görmek istediklerini belirterek, ‘’Arkadaşlarınızla sürekli beraber olmak istiyorsanız, tekrar ara vermek istemiyorsanız covid19 kurallarına uyun, maskeyi, mesafeyi, hijyen kurallarına uymayı ihmal etmeyin, özellikle yemekhanede ve kapalı ortamlarda dikkat edin’’ uyarısında bulundu. Akın, ‘’Bizler öğrenci toplulukları ile ilgili olarak, komisyon kurduk, komisyon aracılığıyla toplulukların kurulması, toplulukların yapmış olduğu faaliyetlerin değerlendirmesini de yapıyoruz ve çok sayıda faaliyeti destekliyoruz. Bu anlamda sizlerde yeni bir topluluk kurabilirsiniz ve faaliyetlerde bulunabilirsiniz’’ ifadelerini kullandı. Oryantasyon programı kapsamında Covid19 Güvenli Kampüs sunumları yapıldı. Yozgat İl Kültür Turizm Müdürlüğünün Yozgat’ın tanıtım sunumunun ardından öğrenciler, kampüs ve şehir turu yaptı. •Eğitim Servisi•