ŞEHiDiN ADI KÜTÜPHANEYE VERiLDi

SARIKAYA Şehit Metin Arslan İlköğretim Kurumunda, KOP idaresinin destekleriyle adını Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'dan alan ve yapımı tamamlanan kütüphane törenle açıldı. Kaymakam Selami Işık ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel tarafından açılışı yapılan kütüphaneye ‘Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ ismi verildi. Açılışı yapılan kütüphanede 2 bin kitap ve öğrencilerin daha verimli vakit geçirebilecekleri akıl ve zeka oyunları setlerinin bulunduğu, proje kapsamında okulun kütüphane paydaşları olan Erbek ve Kadılı köyü ilköğretim okullarına da ds koridor kitaplığı yapıldığı açıklandı. Kaymakam Selami Işık, projenin hazırlanmasında emeği geçen Şehit Metin Arslan İlköğretim Kurumu Müdürü Danyal İnce, Okul Müdür Yardımcısı Murat Demirel ve projenin hayata geçirilmesi süresinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. Kütüphane açılışına, Kaymakam Işık ve Belediye Başkanı Açıkel ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ağah Ayhan ve Haluk Timur, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Özer, Eğitim Birsen Sendika Başkanı Emre Öztürk ve okul müdürleri katıldı. •Haber Merkezi•