Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1427
ALTIN
451.883
DOLAR
8.1236
STERLİN
11.2398
EURO
9.5626

ŞEHiDiN ADI KÜTÜPHANEYE VERiLDi

Sarıkaya ilçesinde KOP desteği ile kurulan kütüphaneye Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz ismi verildi.

02 Nisan 2021 Cuma 00:30
ŞEHiDiN ADI KÜTÜPHANEYE VERiLDi

SARIKAYA Şehit Metin Arslan İlköğretim Kurumunda, KOP idaresinin destekleriyle adını Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'dan alan ve yapımı tamamlanan kütüphane törenle açıldı. Kaymakam Selami Işık ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel tarafından açılışı yapılan kütüphaneye ‘Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ ismi verildi. Açılışı yapılan kütüphanede 2 bin  kitap ve öğrencilerin daha verimli vakit geçirebilecekleri akıl ve zeka oyunları setlerinin bulunduğu, proje kapsamında okulun kütüphane paydaşları olan Erbek ve Kadılı köyü ilköğretim okullarına da ds koridor kitaplığı yapıldığı açıklandı. Kaymakam Selami Işık, projenin hazırlanmasında emeği geçen Şehit Metin Arslan İlköğretim Kurumu Müdürü Danyal İnce, Okul Müdür Yardımcısı Murat Demirel ve projenin hayata geçirilmesi süresinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. Kütüphane açılışına, Kaymakam Işık ve Belediye Başkanı Açıkel ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ağah Ayhan ve Haluk Timur, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Özer, Eğitim Birsen Sendika Başkanı Emre Öztürk ve okul müdürleri katıldı. •Haber Merkezi• 

Anahtar Kelimeler:
ŞEHiDiN ADI KÜTÜPHANEYE VERiLDi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurs tamamlandı, belgeler verildi
Kurs tamamlandı, belgeler verildi
Kütüphane haftası
Kütüphane haftası
Yazıcı okul ziyaretini sürdürüyor
Yazıcı okul ziyaretini sürdürüyor
Sarıkaya’ya yeni lise binası
Sarıkaya’ya yeni lise binası
Proje eğitimlerine devam
Proje eğitimlerine devam
Tuygun, ertelemeye tepki gösterdi
Tuygun, ertelemeye tepki gösterdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim