Sarıkaya'da Müzik Sınıfı açıldı

Kaymakam Selami Işık, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tekin Arslan ve okul müdürleri açılışta hazır bulundu. Açılış kurdelesinin kesildikten sonra müzik atölyesinde eğitim alan öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Işık, daha sonra öğrenci ve öğretmenlerce gerçekleştirilen müzik dinletisini izledi. Deri çanta ve çini atölyesini de ziyaret eden Kaymakam Işık, atölyedeki eğitim ve üretim faaliyetleri hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tekin Arslan’dan bilgiler aldı. Kaymakam Işık, müzik atölyesi sınıfının kurulmasında emeği olan herkese teşekkür etti.