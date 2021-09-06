Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1468.67
ALTIN
488.22
DOLAR
8.3054
STERLİN
11.5588
EURO
9.9333

Salgın Yönetim Merkezi

Öğretmen ve yöneticiler, desteğe ihtiyaç duydukları her an Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin 444 0 632 numaralı telefonunu arayabilecek. Bugünden itibaren devreye alınacak merkez, okullardan gelecek çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:03
Salgın Yönetim Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki tedbirlerle olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların takibi için Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının bugün yüz yüze başlatılacağı hatırlatılarak, yüz yüze eğitimin bir kez daha kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber eden Milli Eğitim Bakanlığının, okullardaki tedbirler ile olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların takibi amacıyla Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kurduğu kaydedildi. Öğretmen ve yöneticilerin, desteğe ihtiyaç duydukları her an Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonunu arayabilecekleri duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yarından itibaren devreye alınacak merkez, okullardan gelecek çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak. Öğretmen ve yöneticiler, MEBİM'in 444 0 632 numaralı telefonunu arayacak. MEBİM okullardan gelen çağrıları otomatik olarak Kovid-19 Merkezine yönlendirecek. Yardım talep edilen konuya göre merkez, daha önce hazırlanan rehber, kılavuz ve algoritma uyarınca gereken yardım ve yönlendirmeyi yapacak. İhtiyaç halinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Kovid-19 Danışma Kurulunun da görüşleri alınacak." (aa)

Anahtar Kelimeler:
Salgın Yönetim Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZiL ÇALIYOR
ZiL ÇALIYOR
Projelere kalite ödülü
Projelere kalite ödülü
Okul yenileniyor
Okul yenileniyor
Uyum eğitimleri tamam
Uyum eğitimleri tamam
Yüksekokulda eğitim
Yüksekokulda eğitim
Kaymakam Okulları denetledi
Kaymakam Okulları denetledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim