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Resim yarışması sonuçlandı

AKDAĞMADENİ İlçe Milli Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sağlık çalışanlarına vefa’ konulu resim yarışması tamamlandı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:37
Resim yarışması sonuçlandı

16 Aralık 2020- 05 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada eserleri dereceye giren öğrencilerin isimleri ilan edildi. Yarışmaya tüm kademeler bazında toplamda 175 başvuru yapıldı. Başvurulardan 76'sı başvuru linki olmadığı veya açılmadığı için değerlendirmeye alınmadı. Başvuru şartlarını taşıyan eserler için yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren öğrencilerin eserleri kurumun internet sitesinde yayınlandı. Buna göre; Anaokulu/Okul Öncesi eğitimde; Namık Kemal İlkokulu’ndan Selinay Can’ın çalışması birinci oldu ve tablet kazandı. İlkokullarda; K. Mehmet Tahir İlkokulu’ndan Rabia Badur birinci oldu, tablet kazandı. Yukarıçulhalı ŞNT İlkokulu’ndan Ali Efe Nalbant ikinci oldu, 250 lira, Melikli İlkokulundan Amine Öçsoy üçüncü oldu 150 lira para ödülüne layık görüldü. Ortaokullarda; Namık Kemal Ortaokulundan Muhammet Taha Aada birincilik alarak tablet kazandı. Namık Kemal Ortaokulu Yağmur Zeynep Avşar ikinci oldu 250 lira, aynı okuldan Yurdanur Seçil Susuz üçüncü oldu 150 lira para ödülü aldı. Liselerde; Kazım Karabekir Fen Lisesi’nden Betül Ceylan birinci oldu, tablet kazandı. 

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Resim Yarışması Sonuçlandı
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