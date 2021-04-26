Dr. Hakkı Acun Sanat Kulübü tarafından düzenlenen Resim Yarışmasında ilk üçe giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Merkez Müdürü Yavuz Hatipoğlu, ‘’Kuruluşumuzdan hizmet alan ailelerin çocuklarına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz Resim Yarışması aslında, çocuklarımızın geçirdiğimiz bu süre zarfında dünyayı nasıl gördüğünü bize göstermek için bir fırsattı’’ dedi. Psikolojik Danışman Hüseyin Aktaş ise, ‘’Çocuklarımızın evlerinden çıkamadığı günler geçiriyoruz. Çocuklarımızın kaygı, korku, can sıkıntısı gibi psiko/sosyal problemlerini bir nebze azaltabilmek adına güzel bir çalışma oldu’’ diye konuştu. Yaptığı resimle birincilik ödülünü alan Afgan asıllı Emir Huseyn, ‘’Ailem ile birlikte mülteci kampında kalıyoruz ve resim yapmak için çok vaktim oluyor. Yaptığım resmin birinci olması beni çok mutlu etti’’ ifadelerini kullandı.