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Resim Yarışması

YOZGAT Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile ‘Çocukların Gözünden Pandemi’ isimli yarışma düzenlendi. Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Prof.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:13
Resim Yarışması

Dr. Hakkı Acun Sanat Kulübü tarafından düzenlenen Resim Yarışmasında ilk üçe giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Merkez Müdürü Yavuz Hatipoğlu, ‘’Kuruluşumuzdan hizmet alan ailelerin çocuklarına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz Resim Yarışması aslında, çocuklarımızın geçirdiğimiz bu süre zarfında dünyayı nasıl gördüğünü bize göstermek için bir fırsattı’’ dedi. Psikolojik Danışman Hüseyin Aktaş ise, ‘’Çocuklarımızın evlerinden çıkamadığı günler geçiriyoruz. Çocuklarımızın kaygı, korku, can sıkıntısı gibi psiko/sosyal problemlerini bir nebze azaltabilmek adına güzel bir çalışma oldu’’ diye konuştu. Yaptığı resimle birincilik ödülünü alan Afgan asıllı Emir Huseyn, ‘’Ailem ile birlikte mülteci kampında kalıyoruz ve resim yapmak için çok vaktim oluyor. Yaptığım resmin birinci olması beni çok mutlu etti’’ ifadelerini kullandı. 

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Resim Yarışması
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