Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.74
ALTIN
495.83
DOLAR
8.8151
STERLİN
12.1010
EURO
10.3309

Resim eğitimi ilgi görüyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde açılan Resim Eğitim kurslarına gençlerin ilgisi yoğun oldu.

28 Eylül 2021 Salı 00:42
Resim eğitimi ilgi görüyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezlerinde açılan kurslar devam ederken, resim eğitimleri de büyük ilgi görüyor. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından açılan resim kursu devam ediyor. Minik öğrencilere yönelik birçok kursun yanı sıra resim kurslarının da düzenlendiği belirtilerek, minik öğrencilere ve gençlere yönelik Gençlik Merkezi'nde verilen resim kursunun ilgi gördüğü kaydedildi. Minik öğrenciler ve gençlerin resimler yaparak hayal güçlerini resimlerine yansıtıklarının altı çizildi. Gerçekleştirilen faaliyetlere gösterilen ilgi herkesi mutlu ediyor. Gençlik Merkezine gelen üyelere müzik kursları, bağlama, gitar, ney, halk oyunları çalışması, satranç, yabancı dil, bilgisayar ve tiyatro kursları da veriliyor. Resim kursları da vererek, öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri sağlanıyor.  •Özlem Yazarel•

Anahtar Kelimeler:
Resim Eğitimi Ilgi GörüyorYozgatIlerigazetesiSalıHaberAkdağmadeniGençlekMerkeziResimKursu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SALGIN SURECiNE NEŞTER
SALGIN SURECiNE NEŞTER
MEZUNiYET COŞKUSU
MEZUNiYET COŞKUSU
22 YILDIR MEZUN VERiYOR
22 YILDIR MEZUN VERiYOR
Mezuniyet heyecanı
Mezuniyet heyecanı
Bozok’ta mezuniyet sevinci
Bozok’ta mezuniyet sevinci
Covid19 Denetimi
Covid19 Denetimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim