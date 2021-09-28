Resim eğitimi ilgi görüyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezlerinde açılan kurslar devam ederken, resim eğitimleri de büyük ilgi görüyor. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından açılan resim kursu devam ediyor. Minik öğrencilere yönelik birçok kursun yanı sıra resim kurslarının da düzenlendiği belirtilerek, minik öğrencilere ve gençlere yönelik Gençlik Merkezi'nde verilen resim kursunun ilgi gördüğü kaydedildi. Minik öğrenciler ve gençlerin resimler yaparak hayal güçlerini resimlerine yansıtıklarının altı çizildi. Gerçekleştirilen faaliyetlere gösterilen ilgi herkesi mutlu ediyor. Gençlik Merkezine gelen üyelere müzik kursları, bağlama, gitar, ney, halk oyunları çalışması, satranç, yabancı dil, bilgisayar ve tiyatro kursları da veriliyor. Resim kursları da vererek, öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri sağlanıyor. •Özlem Yazarel•