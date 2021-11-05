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Rektörden ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yeni akademik yıl nedeni ile Yozgat Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek öğrenciler ve akademik kadro ile bir araya geldi.

05 Kasım 2021 Cuma 00:49
Rektörden ziyaret

Yozgat Meslek Yüksekokulu’nun köklü bir geçmişe sahip olması dolayısıyla Yozgat’ın önemli bir değeri olduğuna vurgu yapan Karadağ, iş gücü açısından, sektörel anlamda gelişip büyümede meslek yüksekokulların Yozgat için, Ülkemiz için büyük bir önem arz ettiğini aktardı. Yozgat Meslek Yüksekokulu’nun genç ve dinamik akademik kadrosu ile geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak öğrencilerimizi en iyi birikim ve donanımla aranan elemanlar olarak sektöre hazırlamak için çalıştığını bildiren Karadağ, ‘’Eskiden Meslek Yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerimiz ara elaman olarak tanımlanırdı. Ancak şimdilerde görüldü ki bu okullarımızdan mezun olan gençlerimiz farklı iş sahalarında aranan eleman vazifesi ifa etmektedirler. Meslek Yüksekokulları ülke ekonomisine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlayacak nitelikli öğrenciler yetiştirme hedefi doğrultusunda önemli bir boşluğu dolduruyor. Yozgat Meslek Yüksekokulumuz da yeni bölüm ve programlarla güçlendi. Burada geleceğin aranan elamanlarının her alanda yetişmeleri için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca özverili çalışmalarından dolayı tüm akademik personele çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Karadağ, öğrencilerin burada aldıkları eğitimle yetinip sadece ön lisans mezunu olarak kalmamaları gerektiğinin altını çizdi. Karadağ, ‘’Lisans ve doktora gibi çalışmalarla hedeflerini yükseltmeli. Kendilerine bir hedef belirlemeli. Sizler azim ve kararlılıkla inanarak ve hedeflerinizi iyi belirlemeniz durumunda mesleğinizde çok başarılı olursunuz ve çok iyi noktalara gelirsiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi yönetimi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Her türlü sıkıntınızda bizlere ulaşın. Bu duygularla yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı vesile olmasını diliyorum’’ diye konuştu. 

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