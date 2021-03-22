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Projeler konuşuldu

KADIŞEHRİ İlçesinde gerçekleştirilen toplantıda, eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek projeler masaya yatırıldı.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:32
Projeler konuşuldu

Toplantıya, Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlık etti. Aksoy, ‘’Evimizi Değerlerimizi Açıyoruz proje ekibi ile proje akışını değerlendirme, ortak ürün planlama toplantımızı gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak proje ekibimizin oluşturacakları ortak ürünler için ve yeni projeleri için desteklerimizi ilettik’’ dedi. Aksoy, İlçede yeni fikirler, yeni görüşler, yeni projeler üreten ‘Evimizi Değerlerimize Açıyoruz’ proje ekibine ve diğer proje ekibi üyelerine de teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
PROJELER KONUSULDU
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