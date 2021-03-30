PROJE KABUL EDiLDi

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Ka-Erasmus mesleki eğitim ve personel hareketliliği projesi kapsamında 51 bin 676 Euro hibe bedelli ‘Ziraat Milli Ekonominin Temeli Avrupa ile Gelişim Öğrencilerimizin Hedefi’ adlı projenin kabul gördüğünü söyledi. Aksoy, kabul edilen proje ile öğrencilere Almanya’da staj yapma imkanı sağlandığını bildirdi. Aksoy, Yozgat Valisi Ziya Polat tarafından gönderilen ‘Başarı Belgesi’ ödülünü projede yer alan öğretmenlere teslim etti. Aksoy, ‘’Projede emeği olan Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Veli Solmaz ile öğretmenlerimiz Yaşar Kemal Eser ve Begüm Özkan'a teşekkür ederiz. Başarılarının artarak devamını dileriz’’ dedi.