Proje eğitimlerine devam

‘Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Tasarım Teknikleri’ başlığı altında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde, Böyükata öğrencileri bilimsel çalışmalara özendirici bilgiler paylaştı. Öğrencilerin gelişimi ve meslek hayatına hazırlıkları bakımından, proje faaliyetlerinin faydalı yanlarına değindi. Proje tabanlı çalışmalar için hazırlık aşamalarında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularını ele aldı. Seminerde proje ile yol alırken ilerlemeyi zorlaştıran engellerin neler olduğunu, projeye ve ekibe zarar verici faktörlerin neler olduğunu, benzer projelerin başkaları tarafından da yapılıyor olma ihtimalinin olup olmadığı üzerinde duruldu. Yapılacak çalışmanın kısa sürede çekiciliğinin kaybolma, heyecanın sönebilme, modasının geçme riski olup olmadığının, çok çalışılan, bilindik, herkesin bildiği bir iş ya da alandan mı proje geliştirildiğinin öngörülmesi ve bu hususları dikkate alarak bir analiz yapılmasının hazırlık aşamasındaki gerekliliğinin altı çizildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu’nun moderatörlüğünde yürütülen programa yaklaşık 100 kişi katıldı. Farklı üniversitelerden öğrencilerin yanı sıra akademisyenlerin de ilgi gösterdiği gözlendi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, öğrencilerin lisans öğrenimlerine katkı sağlanması bakımından böylesi seminerlerin önemine değindiği konuşmasında, özverili biçimde emek veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.