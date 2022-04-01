Programlar düzenlendi

Şehit Öğretmen Bayram Tekin Ortaokulunun hazırlamış olduğu programa, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program çerçevesinde öğrenciler tarafından oynanan tiyatro gösterimi seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. Kütüphane haftası kapsamında yapılan etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür eden Sağlam, “Yapılan program ile bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda, bir milletin hafızasını oluşturan geçmişi geleceğe taşıyan ve geleceğimizi şekillendiren kütüphanelerimizin öneminin bir kez daha hatırladık. Okulumuzun yapmış olduğu çeşitli etkinlikleri büyük beğeni ile izledik. Düzenlenen programda emeği geçen okul öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve idarecilerimize teşekkürler ederim” şeklinde konuştu.