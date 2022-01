PANEL DÜZENLENDİ

Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Andıran Şenaylı, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Panel öncesi konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Andıran Şenaylı, paramedriklerin yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide yaşananlara tanıklık eden, doğru ve etkin müdahaleyi gerçekleştirerek görevini en iyi şekilde yerine getirme mücadelesi veren sağlık çalışanları olduklarını söyledi. Paramedik ve ilk yardım hizmetleri gibi önemli bir konunun her yönü ile el alınıp panelde masaya yatırılmasından ve öğrencilerin istifade edecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Şenyalı, “’Acil Sağlık Hizmetleri’ konulu panelimizde arkadaşlarımızın meslekte karışılacağı konular ele alınacak. Yaptıkları dokunuşlarla insanı hayata bağlayan ve önemli bir görevi ifa eden tüm arkadaşlarımıza ve geleceğin parademikleri öğrencilerimize bu zorlu görevde başarılar diliyorum” dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da yaptığı konuşmada mesleğin gelişimine yönelik böyle bir bilimsel etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, paramedik mesleğinin toplum açısından önemine dikkat çekti ve ifa ettikleri görev icabı paramediklerin, ölümle kalım arasında verilen mücadelede fedakârca çalışan sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Paramediklerin, ilk yardımda insan hayatında önemli yere sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ şunları kaydetti: "Paramediklerin bizim hayatımızda çok önemli bir yeri var. İnsan hayatındaki acil vakalarda en önemli zinciri oluşturuyorlar. Onların yapacağı bir müdahale o insanın hayatını kurtarıyor. Hayatın bir süreç olarak devam ettiğini düşünecek olursak, canlı varlık için acil vakaya teknikerlerimizin ilk müdahalesi hayata tutunmanın çok önemli noktasını teşkil ediyor. Sağlık sektörünün her alanında yapılan ilk adımlar çok anlamlı ve önemli. 112 acil çağrı sonrası olay yerine giderek o andaki ilk dokunuş ve müdahale, hastayı hayata bağlıyor. Yapılan işte ana odak, bir canı yeniden hayata tutundurmak. Dolayasıyla ilk müdahaleden, hastanın sağlığına kavuşacağı sürece kadar olan zaman diliminde ambulans şoföründen, teknikerine, doktoruna bütün sağlık çalışanlarının görev ve sorumluluklarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Salgın süreci şunu da gösterdi ki sağlık alanının her biriminde sürecin doğru ve sağlıklı yönetilmesi kadar, fedakârlık, cefakârlık, sıkıntılara katlanma da yatıyor. Bunların hepsine baktığımızda yapmış olduğunuz işin onurunu, şerefini bir kez daha anlamış ve idrak etmiş oluyoruz. O açıdan bu mesleği seçmiş olmanız ve bu mesleğin eğitimini icra etmiş olmanız çok önemli. Öğrenmenin aracı olan panel, konferans, sempozyum gibi etkinliklerle hafızanızda olan bilgileri güncelleyerek onların yeniden hatırlanmasını sağlayacaksınız. O açıdan hocalarınıza, geleceğin sağlık teknikerlerinin yetişmesinde katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Panelin düzenlenmesine destek veren tüm arkadaşlarıma da şükranlarımı arz ediyorum.”