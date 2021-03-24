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Özel Çocuklar için proje

KADIŞEHRİ Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Büşra Kozan, tarafından hazırlanan özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik projeyle ilgili çalışmalara start verildi.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:29
Özel Çocuklar için proje

Öğretmen Kozan, öğrencileriyle birlikte ‘Önlem Al Tehlikeyi Sonlandır/Take Precaution End The Danger’ isimli e-twinning projesi ile özel çocukların karşılaşabilecekleri tehlikelerin farkında olmaları ve önlem almaları konusunda çalışmalara başladı. Ocak ayında başlayan proje Türkiye’den 9,  Portekiz’den 3, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Letonya’dan 1 öğretmenin rehberliğinde uygulanan 4 aylık proje Nisan ayında tamamlanacak. Projede öğrencilerin elektrik, ateş, su, kimyasal maddelerden kaynaklanabilecek önlemleri öğrenmelerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu süreçte ‘eğitim ailede başlar’ düşüncesinden yola çıkılarak veli bilgilendirme çalışmaları için gerekli broşür ve videolarla destekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Özel Çocuklar Için Proje
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