ONLiNE SINAV SÖZ KONUSU DEĞiL

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencilerin sosyal medya üzerinden yapmış oldukları online sınav isteklerine cevap verdi. Karadağ, öğrenciler için ellerinden geldiklerini yaptıklarını ifade ederek, öğrencilerin zorda kalmayacağının altını çizdi. Karadağ, ‘’Tüm Türkiye’yi etki altına alan kar yağışı ilimizde de yoğun bir şekilde yağdı. Bazı öğrencilerimiz yoğun kar yağışı nedeniyle sosyal medya üzerinden sınavların online olması yönünde paylaşımlarda bulundular. Ama sınavlarımızın online olma gibi bir durum söz konusu değil. Dönem başında yapmış olduğumuz toplantılarımızda almış olduğumuz karar dersler online da olsa yüz yüze olsan dönem sonu sınavlarımız kesinlikle yüz yüze olacağı yönündeydi. Şuan üniversitemizde karma eğitim devam ettiği için derslerimiz yüzde 40 online yüzde 60 ise yüz yüze gerçekleşmekte. Lisan, önlisans ve lisans üstü düzeyde açık öğretim derslerimiz verilmekte. Biz bu derslerimizi online olarak veriyoruz. Bu yüzden dönem başında almış olduğumuz kararda ister istemez fazlasıyla bir esneklik yaptık. Şehir dışında online eğitim gören öğrencilerimize hava şartları nedeniyle online sınav yapmak durumunda kaldık. Ayrıca seçmeli ve temel dersleri de online sınav yapma kararı aldık. Bunları değerlendirirken sadece hava şartlarını değil Sağlık Bakanlığımızdan gelen tedbir kararlarını da göz önünde bulundurduk. Bundan dolayı Covid olan veya Covidli bir hastayla temasta bulunan öğrencilerimizde ek sınav hakkı tanıdık’’ dedi.

‘ÖĞRENCİLERİMİZ BİZLERİN YARINLARI’

Karadağ sözlerinde devam ederken,” Bizler burada bir kesim öğrencinin istekleri üzerine hareket edemeyiz. Bizler 21 bin öğrencilerimiz isteklerini düşünmeyiz. Memleketine giden öğrenci sayımız çok fazla değil. Final döneminde olduğumuz için kütüphanelerimizde ki doluluk oranı oldukça fazla. Kütüphanemizi sık sık ziyaret ederek oradaki öğrencilerimizle konuşma fırsatımız oluyor. Sıkıntı ve isteklerini dinleyebiliyoruz. Orada çalışan öğrencilerimizin dediği ise sınavların online olmaması yönünde. Çalışmayan öğrencilerimiz çalışan öğrencilerimizden daha yüksek not alıyorlar. Bundan dolayı çalışan öğrencilerimiz online sınav olmak istemiyor. Çünkü emeğinin karşılıklarını notları yüksek alarak almak istiyorlar. Bizi tercih eden öğrencilerimizin geleceği bizim için çok önemli. Onlar bizim yarınlarımız. Öğrencilerimizin beklentileri farklı olabilir. Yöneticiler olarak bizlerin beklentileri daha da faklı. Bu ülkenin yarınlarının temsilcisi eğer bu gençlerse bunların alanlarında çok iyi yetişmeleri lazım. Bu zamana kadarda dünyada online eğitimde en büyük zafiyet bu ölçme değerlendirmede yapılan zafiyet. Online sınavlarda öğrencileri kontrol edemiyoruz tedbirler alamıyoruz. Tedbir almak istesek de mutlaka bir şeyler yarım kalıyor. Durum böyle olunca yapılan sınavlarda öğrencilerimizin bilgilerini tam ölçemiyoruz. Durum böyle olunca da öğrenci bilse de bilmese de ne bildiğini tam anlamıyla ölçmeden öğrenci geçiyor. Birde yüksek not olarak. Durum böyle olunca bizlerde çalışan öğrencilerimiz ile çalışmayan öğrencilerimizi ayıramıyoruz. Bu nedenle online sınav sağlıklı olmayan sınav oluyor. Daha iyi bir eğitim almaları ve kendilerini denemeleri için online kesinlikle gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.