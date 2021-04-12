Okuyup, yazıyorlar

Kaymakam Selami Işık, Sarıkaya ilçesinin Emirbey köyünde açılan okuma yazma ve Kur'an kurslarını ziyaret etti. Emirbey köyünde Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla ‘Kurslarımızla Köylerdeyiz’ projesi kapsamında açılan yaygın eğitim kurslarına katılan kursiyerler, kısa sürede hem okuma yazma hem de Kur'an okumayı öğrenmenin mutluluğunu ilçe yöneticileriyle paylaştı. Kur'an-ı Kerim ve Okuma Yazma Kursu sertifikalarını Kaymakam Selami Işık’tan alan yetişkinler, önce yazdılar, sonra da okuyarak, öğrendikleri bilgilerini paylaştılar. Kaymakam Işık, kursların köylerde planlamasında, yürütülmesinde büyük çaba sarf eden Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan ve Halk Eğitim Müdürü Tekin Arslan'a teşekkür etti.