OkuYOZ projesi tamamlanıyor

Yozgat Valiliği öncülüğünde Ocak ayında uygulamaya konulan ‘OkuYOZ’ projesinde son viraja girildi.

Yozgat Valiliği öncülüğünde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eser Projesi kapsamında Ocak ayı içerisinde ‘OkuYOZ’ başlığı altında gerçekleştirilen okuma etkinlikleri bu ay son bulacak. ‘Haydi Yozgat!! Bu dönemin son ödüllerini kaçırmayın!’ denilerek yapılan paylaşımda, ‘’Bütün öğrencilerimizi ve velilerimizi ödüllü OkuYOZ Projemize katılmak için okuyoz.org web adresine kayıt olmaya davet ediyoruz. Hafta içi 20:30-21:00 saatleri arasında ailecek okuma etkinliğimiz devam etmektedir’’ denildi. Proje kapsamında yapılması planlanan tüm iş ve işlemlerin ‘www.okuyoz.org’ web sayfası üzerinden yapıldığı hatırlatılarak ‘İlkokul, Ortaokul, Lise, Veliler’ kategorilerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Proje ile Yozgat il genelinde okuma konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğine vurgu yapılarak, ‘’Yapılan çalışmalarda evlerinde kitap okunan çocukların okuma alışkanlığı kazandıkları görülmektedir. Amacımız velilerimizin sürece dahil olması ve Yozgat il genelinde okuma kültürü oluşturmak. Hem okuyalım hem de çocuklarımıza örnek olalım. Ödül değerlendirmesi yapılırken yarışma her ayın ilk günü saat 00.00 itibariyle başlayıp ayın son günü saat 17.00 itibariyle bitecektir’’ ifadelerine yer verildi.