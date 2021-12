OKUMAYA DEVAM

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın başlattığı ve gönüllü olarak yürüttüğü etkinliklere, akademisyenlerden de gönüllü olarak katılanlar oluyor. Etkinliklerin 21’incisi Sorgun’un Doğankent Beldesi Şehit Lokman Erkan İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Okulda ikinci kez gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer miniklerle bir araya geldi. Akademisyenler ‘Doğankent'ten de Cahit Arf çıkabilir, Ben de yaparım, Okulda Proje Çalışmaları Eğitim Semineri’ başlıkları altında bilgi ve birikimlerini öğrenci ve öğretmenlerle paylaştı. Anasınıfından 8’inci sınıfa kadar bütün öğrencilerle ayrı ayrı bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerle sohbet etti, yer yer bazı öncü bilim insanlarından bahsetti, her öğrenci ile ayrı ayrı diyaloglara girdi, onlara sorular sordu ve öğrencilerin sorularına cevap verdi. Onların ufkunu açıcı yönde sözlerini derinleştirerek, her öğrencinin proje faaliyetlerinde yer almalarını öneren Böyükata, TÜBİTAK proje yarışmalarında kırsaldaki okullardan da projelerin ön plana çıkmaya başladığını söyledi, Yozgat’ta da bu bakımdan dikkat çeken bazı örnekleri hatırlattı ve bu bağlamda deneyimlerini aktardı. Ortaokul öğrencileri ile ayrı gruplar halinde bir araya gelen Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer, öğrencilerin meraklı bakışları arsında mikro denetleyici ve sensör teknolojileri ile ilgili temel düzeyde eğitim semineri verdi. Programın gerçekleştirildiği günün, engelliler günü olması sebebiyle, sensörlerin engellilerin hayatlarına nasıl olumlu katkı sunacak şekilde kullanıldığını örneklerle bilgi aktararak, öğrencileri bu konuda proje tabanlı fikirler geliştirebilmeleri yönünde motive etti. Günlük hayatta hiç farkına varmadan kullanmakta olduğumuz sensörler hakkında konuşan Oflezer, sensörlerin hayatımızda daha neleri kolaylaştırabileceğini öğrencilerle tartıştı ve öğrencilerin sadece bakarak değil, görerek yaşamalarının faydaları hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştı. Öğretmenlerle ayrıca bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje fikri geliştirmeye ve uygulamaya yönelik stratejilerden bahsetti. Böyükata, öğretmenleri daha önceki proje deneyimlerini bu okulda da tekrarlayabileceklerini, bulundukları okulu ve çevresini iyi tanıyarak gerçekçi projeler yapmalarını, öğrencileri iyi gözlemleyerek her öğrencinin yapısına, yeteneğine ve ilgisine dönük proje geliştirilmesinin önemine değindi. Böyükata, köy okullarının avantajlarını ve bu tür faaliyetlerin mesleki tatmin ve gelişim açısından önemini konu edindi. Okulda yapılmakta olan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının niteliğin artırmanın ve etkisini çoğaltmanın yolarından da bahsedilen Böyükata, öğretmenlerin soruları cevaplandırıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘’Çocukların büyük hayalleri için heyecanla atacakları küçük adımları önemsemeliyiz. Bu küçük adımların hayalleri kadar kıymetli olduğunu bilmeliyiz. Bu adımların onlar için dev adımlar olduğunun farkında olmalıyız’’ dedi. Programda, öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde, kitaplar hediye edildi.