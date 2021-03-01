Okuma yazma seferberliği

Kadışehri Halk Eğitim Merkezi, kurslar öncesinde alan taraması gerçekleştirip, ilçe merkezi ve bağlı köylerinde okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin tespitini yaptı. Halk Eğitim bünyesinde salgın nedeniyle ara vermek zorunda kalınan okuma yazma kursları yeniden açıldı. Kadışehri ilçesinin Yavuhasan, Seyhan ve Kabalı köyleri ile Halıköy Beldesi, Yoncalık ve Yangı Mahallelerinde kurslar açıldı. Okuma yazma bilmeyenler kursta katılma davet edilirken, okuma yazma bilmeyenlerin yakınlarının da bu kişileri Halk Eğitim Merkezi’ne yönlendirmeleri istendi.