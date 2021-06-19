Okuma etkinliğine devam

Etkinliklere Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Murat Ay ve Erciyes Üniversitesi’nden emekli Okutman Vasfi Adikti de katıldı. Program kapsamında, ‘Yenipazar'dan da Aziz Sancar çıkabilir, Ben de yaparım ve Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ temalı söyleşiler düzenlendi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ilkokul ve ortaokulda eğitim gören öğrenci grupları ile ayrı ayrı bir araya gelerek temel fen bilimlerinden ve uygulamalı bilimlerden örnekler vererek, öncü bilim insanları hakkında sohbet açtı, yaptıkları çalışmalardan söz ederek bilim okuryazarlığı yolunda öğrencilere küçük adımlar attırmaya çalıştı. Öğrencilere sorular sorarak onlarda merak uyandıran, Öğretmenlerle de bir araya gelerek proje konulu sohbet gerçekleştiren, temel teknik terminolojilere değinen Böyükata, öğretmenlere görev yaptıkları okula bir ‘Köy Koleji’ anlayışıyla yaklaşmaları yönünde düşüncelerini de aktardı. Öğretim Üyesi Dr. Murat Ay, ortaokul öğrencilerinden oluşan gruplara mühendislik konusunda farkındalık oluşturdu, inşaat mühendislerinin neler ile uğraştıkları, hangi projelerde çalıştıkları, inşaat mühendisliğinin kapsamına dair bilgiler verdi. Okula getirdiği maket bir ev üzerinde görsel olarak işlediği seminerinde bir evin kolon, kiriş, temel detayları, özellikleri hakkında temel teknik bilgiler paylaşan Ay, mesken türü yapılarda kapı, pencere, duvar ve merdiven detaylarının görünümlerini anlattı, karşılıklı soru-cevap yöntemiyle tartışmalı bir anlatım gerçekleştirildi. Daha önce Yozgat’ta da görev yapmış olan emekli Okutman Vasfi Adikti ise öğretmenlerle deneyimlerini paylaştı. Küçük yaşlarda çocukları ilgi alanlarına göre yönlendirmenin o öğrencinin kariyer yolculuğunda farklı sıçramalara ve başarılara yol açabildiğini somut örnekler ile açıklayan Adikti, okulda görev yapan öğretmenlerden kendisinden ders almış olduklarını da görmenin farklı bir mutluluğunun yaşandığı buluşmada yol gösterici bilgiler verildi. Öğretmenler ve öğrenciler için farklı ve güzel içerikli bir program olduğu değerlendirilen etkinliklere ilişkin yapılan yorumlarda, bu tür programların çoğaltılarak devam ettirilmesinin yerinde olacağı belirtildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, ‘’Bilgiye ulaşmak için araştırma yapmak gerektiğini bilen ve bunu alışkanlık haline getiren gençler yetiştirmeliyiz. Bunun önemini kavratmalıyız. Yeni kuşaklar bilime ve bilgiye verilen önemin daha fazla farkında olmalılar. Bilginin saygınlığını çok erken yaşlarda öğrenmeliler. Araştırma yöntem ve araçlarını tanımalarına destek olmalıyız. Bu yönde etkinlikleri çoğaltmalıyız. Öğretmenlik mesleğini mesai süreleri ile sınırlı sayamayız. Böyle düşünürsek yanılırız” dedi. Böyükata, ‘Köyde Okuma Etkinlikleri’ için iştirak ederek katkı veren Öğretim Üyesi Dr. Murat Ay ve emekli Okutman Vasfi Adikti’ye de çok teşekkür etti. Programın öğrencileri ve kendileri için heyecan verici ve motive edici olduğuna dönük ifadelerde bulunan Yenipazar İlkokulu Müdürü Hüseyin Koçak ve Ortaokul Müdürü Ömer Toraman davetlerine olumlu dönüş yaparak okullarını ziyaret eden akademisyenlere teşekkür ettiler. •Seyfettin Sağlam•