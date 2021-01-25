Okullarda hazırlık yoğunlaştı

COVİT19 salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda uzun süredir kapalı olan okullarda yarıyıl tatili sonrasında yüz yüze eğitime geçilebileceği bildirildi. Yozgat il genelinde okulların yüz yüze eğitim için hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalara hız verildi. Şefaatli ilçesinde yenilenen okul malzemelerinin taşınması çalışmalarına Kaymakam Muhammed Fatih Günlü de okul malzemelerinin taşımasına omuz verdi. Şefaatli Fatih Ortaokulu tüm eğitim araç-gereçleri isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından yenilendi. Yenilenen okul malzemelerinin taşınmasında okul idarecileri, öğretmenler, çalışanlar ile birlikte Kaymakam Günlü de görev aldı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bakanlar Kurulu'nda alınan karar gereği ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak tarihinde tamamlandı. Yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. İkinci dönem 15 Şubat'ta başlayacak. 15 Şubat sonrasında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, güncel verilere dayalı olarak toplum sağlığı, öğrencilerin, öğretmenlerin sağlığı için en doğru kararın verileceğine dikkat çekildi. Okullarda tatil sonrasında yüz yüze eğitime başlanabileceği ihtimali gündeme gelince, okullar da yeni dönem için hazırlıklar yoğunlaştırıldı.