Okullara yakın takip

Kaymakamımız Selami Işık, Yazı işleri Müdürü Coşkun Usyu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan ile birlikte, Şehidimiz Mustafa Kemal Devrilmez'in ailesini ziyaret etti. Şehidin ailesiyle sohbet eden Işık, şehit için hazırlanan odada bulunan hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Işık, Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi ziyaret etti, alınan Covit19 önlemleri, eğitim-öğretim faaliyetleri ve diğer konularda istişarelerde bulunuldu. Okullarda alınan koronavirüs tedbirleri ve uygulamaların yerinde incelenmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Timur, Müdürlük Şefi Kemal Açıkalmaz ile birlikte okullarımıza denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi, Kayapınar İstiklâl İlköğretim Kurumu, Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih İlköğretim Kurumunda denetimler yapıldı. Denetimlerde alınan korona önlemleri, dezenfektan istasyonları, maske kullanımı gibi noktalarda incelemeler yapıldı, kurallara uyulması hatırlatılması yapıldı. •Seyfettin Sağlam•