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OKULLAR ŞENLENDi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yüz yüze eğitime başlamanın heyecan ve mutluluğunu paylaşmak üzere okul ziyaretlerinde bulundu.

10 Eylül 2021 Cuma 00:43
OKULLAR ŞENLENDi

Yazıcı, İl Merkezinde Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu, Yozgat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Yazıcı, Sorgun ilçesinde Şehit Lokman Erkan İmam Hatip Ortaokulunu, Akdağmadeni’nin de Pazarcık İmam Hatip Ortaokulunu, Saraykent’te Ozan Şehit Necati Binekçi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, salgın şartları ile ilgili tedbirleri yerinde inceledi. Sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yazıcı, mutlaka bir spor veya sanat dalı ile ilgilenmelerinin önemini ve gerekliliğini anlattı. Sınavlara hazırlık stratejileri konusunda bilgiler veren Yazıcı, Öğretmen odalarını ziyaret ederek, kurum kültürünün geliştirilmesi, birlikte hedefe odaklanmanın verimlilik, başarıyı arttıracağı gerçekliğinden hareketle başarının mutluluğunu da birlikte paylaşmanın ayrı bir kıvanç olduğunu belirterek, Yozgat Eğitim Camiasına emekleri için teşekkür etti. Öğrencilerin okullarına ve öğretmenlerine kavuşmasının sevincini, meslektaşlarının ise öğrencilerle yeniden yüz yüze buluşmanın mutluluğunu yaşamalarını müşahede etmenin kıvancı içerisinde olduğuna vurgu yapan Yazıcı, akademik başarının yanında medeniyetimizin temellerinin öğrencilere benimsetilmesinin hassaten önemli olduğunun altını çizdi. Yazıcı, yeni atanan 200 öğretmene ‘hayırlı olması’ temennisinde bulundu, yeni eğitim-öğretim yılının sağlık, esenlik içerisinde geçmesi dileğini iletti.

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Okullar şenlendi
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