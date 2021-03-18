Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1559
ALTIN
416.624
DOLAR
7.4635
STERLİN
10.4164
EURO
8.9107

Okullar kütüphaneye kavuşuyor

Yozgat’ta Mesleki Eğitim kurumların 1000 Okul Projesi kapsamında 6 okulda kütüphane kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

18 Mart 2021 Perşembe 00:53
Okullar kütüphaneye kavuşuyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında Yozgat’ta 6 okulda kütüphane kurulumu için, ödenek tahsis edildiğini söyledi. Yazıcı, her okul için 50 bin lira olmak üzere toplamda 200 bin lira tutarındaki ödeneğin gönderilerek, kütüphaneler kurulup, belirlenen 6 okul için büyük onarım teklifinde bulunulduğunu kaydetti. Yazıcı, bu kapsamda Yozgat Merkez Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sorgun Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sorgun Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde onarım yapılacağını bildirdi.  Yazıcı, ‘’Ayrıca Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında; okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz için İş Sağlığı Güvenliği Birimi tarafından ilkyardım farkındalık semineriyle okullarımızda görevli yönetici ve öğretmenlerimize Fikri Mülkiyet ve Sinai Haklar Semineri düzenlendi’’ dedi. Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda proje kapsamına alınan  okullarda öğrenim gören öğrenciler arasından yetenek analizi yapılıp, 42 öğrenciye yeteneklerine uygun alanlarda Mart ve Nisan ayı boyunca online eğitim verilerek, eğitim sonunda dereceye giren ilk 3 öğrencinin bakanlık tarafından hediyeler verileceğini anlattı. •Seyfettin Sağlam• 

Anahtar Kelimeler:
Okullar Kütüphaneye Kavuşuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Polat'tan okul ziyareti
Vali Polat'tan okul ziyareti
Laboratuvar kuruluyor
Laboratuvar kuruluyor
Pansiyon denetimi
Pansiyon denetimi
Eğitimi konuştular
Eğitimi konuştular
Kurslara devam
Kurslara devam
Okuma Etkinlikleri devam ediyor
Okuma Etkinlikleri devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim