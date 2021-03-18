Okullar kütüphaneye kavuşuyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında Yozgat’ta 6 okulda kütüphane kurulumu için, ödenek tahsis edildiğini söyledi. Yazıcı, her okul için 50 bin lira olmak üzere toplamda 200 bin lira tutarındaki ödeneğin gönderilerek, kütüphaneler kurulup, belirlenen 6 okul için büyük onarım teklifinde bulunulduğunu kaydetti. Yazıcı, bu kapsamda Yozgat Merkez Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sorgun Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sorgun Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde onarım yapılacağını bildirdi. Yazıcı, ‘’Ayrıca Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında; okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz için İş Sağlığı Güvenliği Birimi tarafından ilkyardım farkındalık semineriyle okullarımızda görevli yönetici ve öğretmenlerimize Fikri Mülkiyet ve Sinai Haklar Semineri düzenlendi’’ dedi. Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda proje kapsamına alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler arasından yetenek analizi yapılıp, 42 öğrenciye yeteneklerine uygun alanlarda Mart ve Nisan ayı boyunca online eğitim verilerek, eğitim sonunda dereceye giren ilk 3 öğrencinin bakanlık tarafından hediyeler verileceğini anlattı. •Seyfettin Sağlam•