Okullar güzelleşiyor

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, eğitim dönemi öncesinde okulları güzelleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Aksoy, Şehit Yasin Yoldaş İlkokulu ve Ortaokulu’nun iç ve dış boyamasının daha önce tamamlandığını hatırlattı. Aksoy, ‘’Şehidimizin özgeçmişinin olduğu köşeyi, merdiven basamak yazılarını, güvenlik filelerini ve taşıma araçları için park alanlarını da tamamladık. İhata duvarının yapımı için de gerekli çalışmaları yerinde inceledik’’ dedi. Aksoy, amaçlarının geleceğimiz olan öğrenciler için güzel ortamlar oluşturmak olduğunu bildirdi.