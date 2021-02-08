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Okullar güzelleşiyor

EĞİTİM öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitimin başlayacak olması eğitim camiasını ve öğrencileri heyecanlandırdı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:01
Okullar güzelleşiyor

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy,  eğitim dönemi öncesinde okulları güzelleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Aksoy, Şehit Yasin Yoldaş İlkokulu ve Ortaokulu’nun iç ve dış boyamasının daha önce tamamlandığını hatırlattı. Aksoy, ‘’Şehidimizin özgeçmişinin olduğu köşeyi, merdiven basamak yazılarını, güvenlik filelerini ve taşıma araçları için park alanlarını da tamamladık. İhata duvarının yapımı için de gerekli çalışmaları yerinde inceledik’’ dedi. Aksoy, amaçlarının geleceğimiz olan öğrenciler için güzel ortamlar oluşturmak olduğunu bildirdi.  

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Okullar Güzelleşiyor
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