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Okul ziyaretlerini sürdürüyor

YOZGAT Valisi Ziya Polat, okullara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:08
Okul ziyaretlerini sürdürüyor

Ziyaretleri esnasında okulda alınan Covit19 salgını ile ilgili önlemleri de inceleyen Vali Polat, hem öğrencilere hem de öğretmen ve okul idarecilerine alınan tedbirler konusunda hassasiyet gösterilmesi noktasında uyarılarda bulunuyor. Vali Polat, okul ziyaretleri kapsamında son olarak Yozgat Merkez Şehitler Fen Lisesi’ni ziyaret etti. 12’nci sınıf öğrencilerinin derslerine katılan Vali Polat, öğrencilerle gelecekle ilgili kurdukları planlar üzerine konuşup girecekleri üniversite sınavında başarılar diledi.

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Okul Ziyaretlerini Sürdürüyor
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