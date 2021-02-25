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Okul Ziyareti

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan okul ziyaretlerini sürdürüyor.

25 Şubat 2021 Perşembe 00:49
Okul Ziyareti

 Akkan, 15 Şubat tarihi itibariyle eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan köy okulları ile merkezde Çiçek Anaokulunu ziyaret edilerek, eğitim faaliyetlerini incelendi. Akkan, Covid-9 salgını nedeniyle okullarda alınan temizlik, dezenfektan, maske ve mesafe unsurlarla ilgili incelemelerde bulundu. Akkan, İlçede bağımsız olarak eğitim faaliyeti yürüten Çiçek Anaokulunda alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin bilgilendirildiği, eğitim ortamının sağlıklı hale getirilmesi için bütün tedbirlerin alındığı, mesafe kurallarına öğrencilerin riayet ettiğini gözlemlediğini bildirdi. Akkan, eğitim öğretim faaliyetlerinin okullara hayırlı olmasını temenni etti, özverili çalışmaları nedeniyle öğretmenlere kutlayıp, başarı diledi.

Anahtar Kelimeler:
Okul Ziyareti
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