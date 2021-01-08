Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1522
ALTIN
451.374
DOLAR
7.3658
STERLİN
9.9509
EURO
9.0323

Okul inşaatı tamamlandı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilen okullarda inşaat çalışmaları tamamlanarak, eğitim öğretime hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor

08 Ocak 2021 Cuma 00:09
Okul inşaatı tamamlandı

Yozgat Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni binası inşaatı tamamlandı. 8 milyon 493 bin 640 lira harcama ile tamamlanan 24 derslikli Yozgat Merkez Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimini yeni binasında sürdürecek. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Eğitim yuvamızın Ülkemize, İlimize, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diler, Devlet Ricalimize ve Okulumuzun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Okul Inşaatı Tamamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurslara yoğun ilgi
Kurslara yoğun ilgi
Bir destek de Nizip eğitimine
Bir destek de Nizip eğitimine
Eğer istenirse her şey mümkün
Eğer istenirse her şey mümkün
KiTAPLAR ULAŞTIRILDI
KiTAPLAR ULAŞTIRILDI
Kampanya ilgi görüyor
Kampanya ilgi görüyor
Birinci oldular
Birinci oldular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim