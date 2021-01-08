Okul inşaatı tamamlandı

Yozgat Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni binası inşaatı tamamlandı. 8 milyon 493 bin 640 lira harcama ile tamamlanan 24 derslikli Yozgat Merkez Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimini yeni binasında sürdürecek. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Eğitim yuvamızın Ülkemize, İlimize, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diler, Devlet Ricalimize ve Okulumuzun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ dedi.