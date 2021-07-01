Okul binası inşaatına başlandı

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu binasının yapım aşamasında olduğunu açıkladı. İlçede modern anlamda yeni bir okul yapımına başlandığı hatırlatarak, inşaat çalışmalarının bir yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi. Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ‘’Eğitim ortamının kalitesinin artmasıyla ilçemiz öğrencilerine de daha iyi hizmet verilmesinde, okulun sosyal, kültürel ve spor alanında da başarılarının artması temennisiyle, yapımında emeği geçen tüm yöneticilerimize teşekkür ederiz’’ dedi.