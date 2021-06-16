Okul bahçesinde Civciv üretimi

Milli Eğitim Bakanlığı, tarımsal, organik ürünlerin üretimi, hayvan sevgisi gibi konularda farkındalık oluşturup, gelecek kuşakların uygulamalı olarak üretimi öğrenmeleri amacıyla uygulamaya konulan proje ilgi görmeye devam ediyor.

Yozgat’ın Çandır İlçesinde de okul bahçesine kurulan mini kümeste kanatlı yetiştiriciliği yapılırken, alınan kuluçka makinası ile civciv üretimine de geçildi. Çandır Şehit Halim Altay İlkokulu İdareci ve öğretmenleri, öğrencilerin okulda daha fazla ve verimli vakit geçirmeleri amacı ile uygulamaya koydukları proje kapsamında, kuluçka makinası da temin edilerek civciv üretimine de başlanıldı. Okul Müdürü Mahmut Durak, ‘’Kuluçka makinamızda bıldırcın, tavuk ve kaz yavruları çıkararak, öğrencilerimizin yumurtadan çıkış aşamasından büyümesine kadar kümes hayvanlarımızın gelişim aşamalarına şahit olmalarını istedik. Kafeslerde büyüttüğümüz civcivleri öğrencilerimize besleterek şefkat ve merhamet duygularının gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz’’ dedi. Durak, Büyütülen civcivlerin yapılan kümese alarak öğrenciler tarafından bakımlarının yapıldığı, sorumluluk duygusunun aşılanmaya çalışıldığını söyledi. Durak, ‘’Pandemi sürecinin vermiş olduğu olumsuzlukları bu sayede psikolojik olarak rahatlamalarını ve öğrencilerimizin okulumuza tekrardan daha hızlı alışmalarını sağlayarak eğitim öğretim aşamamıza da katkı sağlayacağını düşünüyoruz’’ ifadelerini kullandı.