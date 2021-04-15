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OKUDULAR KAZANDILAR

Yozgat Valiliği desteği ile hayata geçirilen OkuYOZ Projesi hedefine ulaşmak için etkinliklerini sürdürürken, Mart ayında en fazla kitap okuyan öğrenci ve velileri ödüllendirildi. Mart ayında toplam 55 bin öğrenci ve velinin okuma başvurusunda bulunduğu bildirildi.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:09
OKUDULAR KAZANDILAR

YOZGAT Valiliği desteği ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen ‘OkuYOZ Projesi’ Mart ayı etkinlikleri kapsamında en fazla kitap okuyan öğrencilerle birlikte velileri de ödüllerini aldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, etkinlikteki amacın kitap okumanın yanında veli, anne ve baba ile kitap okumayı sağlamak olduğunu söyledi. Mart ayı içerisinde etkinliğe katılmak üzere 55 bin başvurunun olduğu belirten Vali Polat, bunun her geçen gün artarak devam etmesini beklediklerini bildirdi. Vali Polat, aile ne kadar güçlü olursa toplum ve devletin de o kadar güçlü olacağına vurgu yaptı. Vali Polat, evde çocuklara 'kitap oku demek' değil 'kitap okuyalım' denilmesinin önemine değinerek, ‘’Çocuklarımızla vakit geçirmeliyiz. Biz bu etkinlikle aynı zamanda aileyi de bir araya getirmeye çalışıyoruz. Anne babayı eğitim içine çekmemiz gerekiyor. Eğitim sadece milli eğitimin değil bütün kurum ve kuruluşların da görevidir’’ dedi. Polat, Yeni tip koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alındığını bildirdi. Polat, "Bazı esnafım kapandı. Valilik ve belediyemiz koordinesinde gıda paketi dağıtmaya çalışıyoruz. Bu dönemde kendi küçük esnafımızdan alışveriş yapalım onlara destek olalım" diye konuştu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de belediye olarak her zaman eğitime destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti. Covid19 salgınında vakaların artış gösterdiğini dile getiren Köse, "Bu konuda bütün vatandaşlarımızın kurallara uymasını istiyoruz. Kendi kendimizin polisi olalım. Kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım. Biz kurallara uyarsak bu beladan kısa sürede kurtuluruz’’ ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından ilkokul, ortaokul, lise ve veliler olmak üzere 4 kategoride en çok kitap okuyarak dereceye girenlere ödül verildi. Törene, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. (Haber Merkezi) 

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OKUDULAR KAZANDILAR
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