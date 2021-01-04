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Öğretmene vefa

SORGUN İlçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat eden öğretmen unutulmadı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:51
Öğretmene vefa

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile birlikte, Gülşehri Çötelli İlk/Ortaokulu öğretmenleriyle birlikte geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden merhum öğretmen Recep Taş’ın ailesini ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileğinde bulunan Kaya, akabinde merhum öğretmenin kabrini de ziyaret ederek Fatiha okudu. Sorgun ilçesinde, 10 Aralık 2020 tarihinde, Gülşehri Beldesi Çötelli Ortaokulunda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Recep Taş (40) yönetimindeki Renault marka 66 HK 095 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti. Kazada, sürücü Taş olay yerinde hayatını kaybederken, Okul Müdürü Orhan Şahin (41) ve Beden Eğitimi Öğretmeni Furkan Durmaz (23) yaralanmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Öğretmene Vefa
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