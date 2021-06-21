Öğrencilerin, TÜBİTAK başarısı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, TÜBİTAK Bölge finallerine katılan 16 projeden 4’ünun birinci, bir projenin de üçüncülük elde ettiğini söyledi.

Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencilerin temel, sosyal, uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada başarılı olan öğrencileri tebrik eden Yazıcı, yarışma ile öğrencilerin çalışmalarının yönlendirilip, bilimsel gelişmelerine katkıda bulunulduğunu kaydetti. Yazıcı, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ve Yazılım alanlarında Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının önemine dikkat çekti. Yazıcı, ‘’Bu yıl yarışmaya 3 bin 89 farklı okuldan 10 bin 819 kız, 7 bin 973 erkek öğrenci olmak üzere toplam 18 bin 792 öğrencinin hazırladığı 15 bin 674 proje başvurusu alınmıştır. Proje başvurularının ön değerlendirmeleri Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde yapılmış, ön değerlendirmeyi geçen bin 453 projenin sahibi öğrenciler, 15-16 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenen bölge yarışmalarına katılmıştır. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bölge yarışmasına katılan projelerden 204’ü Bölge Birinciliği, 120’si Bölge İkinciliği ve 120’si Bölge Üçüncülüğü olmak üzere toplam 444 projenin sahibi öğrenci ödül kazanmıştır’’ diye konuştu. Yazıcı, Yozgat’tan bölge birinciliğine katılan 16 projeden 4’ünün birinci, birisinin de üçüncülük elde ettiğini hatırlatıp, öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarelerini tebrik etti.