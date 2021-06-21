Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391
ALTIN
496.829
DOLAR
8.7180
STERLİN
12.0984
EURO
10.3510

Öğrencilerin, TÜBİTAK başarısı

Yozgat’tan TÜBİTAK Bölge finallerine katılan 16 projeden 4’ü birinci, bir proje de üçüncülük elde etti.

21 Haziran 2021 Pazartesi 00:42
Öğrencilerin, TÜBİTAK başarısı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, TÜBİTAK Bölge finallerine katılan 16 projeden 4’ünun birinci, bir projenin de üçüncülük elde ettiğini söyledi.
Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencilerin temel, sosyal, uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada başarılı olan öğrencileri tebrik eden Yazıcı, yarışma ile öğrencilerin çalışmalarının yönlendirilip, bilimsel gelişmelerine katkıda bulunulduğunu kaydetti. Yazıcı, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ve Yazılım alanlarında Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının önemine dikkat çekti. Yazıcı, ‘’Bu yıl yarışmaya 3 bin 89 farklı okuldan 10 bin 819 kız, 7 bin 973 erkek öğrenci olmak üzere toplam 18 bin 792 öğrencinin hazırladığı 15 bin 674 proje başvurusu alınmıştır. Proje başvurularının ön değerlendirmeleri Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde yapılmış, ön değerlendirmeyi geçen bin 453 projenin sahibi öğrenciler, 15-16 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenen bölge yarışmalarına katılmıştır. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bölge yarışmasına katılan projelerden 204’ü Bölge Birinciliği, 120’si Bölge İkinciliği ve 120’si Bölge Üçüncülüğü olmak üzere toplam 444 projenin sahibi öğrenci ödül kazanmıştır’’ diye konuştu. Yazıcı, Yozgat’tan bölge birinciliğine katılan 16 projeden 4’ünün birinci, birisinin de üçüncülük elde ettiğini hatırlatıp, öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarelerini tebrik etti.  

Anahtar Kelimeler:
öğrencilerinTÜBİTAK Başarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-Twinning proje ödülü
E-Twinning proje ödülü
Başarıya ödül
Başarıya ödül
OKUL BiNASI YENiLENiYOR
OKUL BiNASI YENiLENiYOR
Gençler dergi çıkardı
Gençler dergi çıkardı
Okuma etkinliğine devam
Okuma etkinliğine devam
Bilgilendirme yapıldı
Bilgilendirme yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim