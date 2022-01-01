Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğrencilere ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokuluna ziyarette bulundu.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:10
Öğrencilere ziyaret

Öğrenciler ve akademik personel bir araya gelen Karadağ, yüksekokulun programlarının çok değerli olduğunu söyleyerek öğrencilere mutlaka lisans eğitimine devam etmeleri hususunda tavsiyelerde bulundu. Bozok Üniversitesinin “Kararlılıkla Başarıya” şeklindeki sloganının ortaya çıkış hikayesine değinen Karadağ, “inanmak başarının yarısıdır” diyerek, çok kısa zamanda üniversitemizin ne kadar büyük ilerlemeler kat ettiğini ifade etti. Öğrencilerle buluşmaktan çok mutlu olduğunu ileten Karadağ, daha uzun bir buluşma sağlamak için söz vererek yüksekokuldan ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere ZiyaretYozgatIlerigazetesiAralıkCumartesiHaberYozgatBozokÜniversitesiProf. Dr. AhmetKaradağYerköyAdaletMeslekYüksekokuluZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalite Belgesi aldı
Kalite Belgesi aldı
2020 ÖDÜLLERİ
2020 ÖDÜLLERİ
Veli Eğitimleri
Veli Eğitimleri
HASTANE ÇALIŞTAYI
HASTANE ÇALIŞTAYI
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİ
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİ
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim