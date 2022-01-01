Öğrencilere ziyaret

Öğrenciler ve akademik personel bir araya gelen Karadağ, yüksekokulun programlarının çok değerli olduğunu söyleyerek öğrencilere mutlaka lisans eğitimine devam etmeleri hususunda tavsiyelerde bulundu. Bozok Üniversitesinin “Kararlılıkla Başarıya” şeklindeki sloganının ortaya çıkış hikayesine değinen Karadağ, “inanmak başarının yarısıdır” diyerek, çok kısa zamanda üniversitemizin ne kadar büyük ilerlemeler kat ettiğini ifade etti. Öğrencilerle buluşmaktan çok mutlu olduğunu ileten Karadağ, daha uzun bir buluşma sağlamak için söz vererek yüksekokuldan ayrıldı.