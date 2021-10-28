Öğrenciler mutlu

Okulun eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Yazıcı, öğrencilerle sınıflarında bir araya gelip, hasbihalde bulunarak istek ve önerilerini dinledi. Yazıcı, tüm okulların aynı imkanlara sahip olmasına rağmen bazı okullara kayıt alanı dışından öğrencilerin gelmesinin gereksiz bir yoğunlaşmaya neden olduğunu söyledi. Yazıcı, bu durumda eğitim süreçlerinin olumsuz etkilediğini, bunun önüne geçilmesi için velilere önemli bir sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, kayıt alanı dışından asılsız adres değişikliklerinden vazgeçilmesinin önemini dile getirdi. Yazıcı, öğretmenlerle yaptığı toplantıda, kurum kültürünün geliştirilmesi, kurum ikliminin iyileştirilmesine bağlı olduğunu, bu durumun toplam kalite anlayışı ile çözülebileceğinin altını çizerek, akademik başarı ile birlikte değerler eğitimine önem verilmesini, öğrenilen bilgilerin davranışa dönüştürülmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Yazıcı, rehberlik hizmetlerinin yoğunlaştırılarak okulun sorun analizinin yapılması ve veli eğitimlerinin ağırlık verilmesi talimatını verdi.