Müdürlerle istişare yapıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında online gerçekleştirilen toplantıda, eğitimin durumu ile telafide ben de varım programı masaya yatırıldı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Okul Müdürleri katıldı. Video konferans sistemi üzerinden eğitim süreçlerini değerlendirme ve ‘Telafide Ben de Varım’ hazırlıkları ele alındı. Toplantıda, eğitim öğretim yılsonu hazırlıkları, destekleme, yetiştirme kursları, ölçme değerlendirme süreçleri, 2020-2021 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi, eğitim kurumlarımı, pansiyonların bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlanması, telafide bende varım programı ile ilgili konular görüşüldü. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda 5 Temmuzda başlayacak olan telafi eğitimiyle ilgili çalışmaların İl genelindeki paydaşlarla eş güdüm içeresinde yapılması gerektiğini hatırlattı. Yazıcı, yapılacak çalışmalar neticesinde 'Telafide Ben de Varım' Programının öğrencileri akademik yönden desteklenmesinin yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da çocukların velileriyle birlikte katılabilecek faaliyetlerin yapılması kararlaştırılarak, gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi. Yazıcı, yapılacak etkinliklerin salgın sürecinde oluşan negatif etkilerin telafi edilmesinin çocuklarımız açısından oldukça önem arz ettiğini dile getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Okul Müdürleri talep ve önerilerini dinleyen Yazıcı, fikir alışverişinde bulunup, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.