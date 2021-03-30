MiNiKLERDEN UYARI

Türkiye-Azerbaycan ortaklı e-twinning ‘Keyifli Okul Atölyem’ projesi kapsamında, ‘İşaret Dili ile Pandemi Kuralları Kamu Spotu’ çalışmasının uygulanması amacıyla Sarıkaya Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Sarıkaya Barbaros İlkokulu Sınıf Öğretmeni Yasemin Köksal koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında okullara, otobüs duraklarına, hareketsiz billboardlara afişler bastırıldı. Hareketli billboardlar için de video hazırlandı. En kısa zamanda ilçemiz billboardlarında afişlerimiz yerini alacak. İlçemiz okul ve kurumlarında pandemi farkındalığını arttırmak adına 5 farklı sloganın yer aldığı işaret dili ile pandemi kurallarının anlatıldığı afisler ilgili kurumlara dağıtıldı. Farkındalık yaratan etkinliğe imza atan Barbaros İlkokulu Sınıf Öğretmeni Yasemin Köksal ile 1/B sınıfı minik öğrencilerine, video ve fotoğraf çekimlerine gönüllü katkı sunan İlçe Milli Eğitim Proje yürütücüsü Abdullah Düğer ve projenin hayata geçirilmesine destek olan Sarıkaya Belediyesine teşekkür edildi. •Seyfettin Sağlam•