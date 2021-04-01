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Minikler, okudu, anlattı, eğlendi

OKULLARDA canlılığı ve motivasyonu artıran yönleriyle faydalı bulunan ‘Köyde Okuma Etkinliği’ ile ilgili talepler artarak devam ediyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:59
Minikler, okudu, anlattı, eğlendi

Yozgat Merkeze bağlı Çalatlı Köyünde taşımalı eğitimin verildiği Hüseyin ve Saffet Coşkun İlkokulu/Ortaokulunda minik öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, minikler önce kendilerine dağıtılan kitapları okudular, anlattılar, ne anladıklarını arkadaşlarıyla paylaştılar. Özellikle kırsal kesimdeki, köy ve kasaba okullarına ayrı bir önem veren Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kendisine ulaşan okul yöneticilerinin taleplerine gönülden karşılık vermeye devam ediyor. Köy okullarının sahip olduğu avantajlı yanlara vurgu yaparak, özel okul gibi olduklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öteden beri bu okullar için ‘Köy Koleji’ nitelemesinde bulunuyor. Yozgat merkeze bağlı ve çevre köylerden çocukların taşımalı olarak gelip eğitim gördüğü Çalatlı’daki okulda öğrencilerle buluşan Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer farklı öğrenci gruplarına bilim ve teknoloji okuryazarlığı konularında farkındalık oluşturmaya çalıştı. Çalatlı Hüseyin ve Saffet Coşkun İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Osman Türkmen’in daveti üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte, ‘Çalatlı'dan da İbn-i Karaka çıkabilir, Ben de yaparım ve Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ başlıkları altında söyleşiler gerçekleştirildi. Öğrencilere, bilim insanlarının özelliklerinden, bilimsel çalışmanın ve bilimin öneminden, teknolojik gelişmelerden ve günlük hayatımızdaki yansımalarından merak uyandırıcı örnekler verilerek bilgiler paylaşıldı. Öğretmenlerle dünya gündemindeki ve ülke gündemindeki güncel konulardan hareketle, yerelde neler yapılabileceği konularında beyin fırtınası tarzında fikir geliştirmeye dönük, kısa atölye uygulamaları yaptırıldı. Proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlık süreci konularında teknik bilgiler verilerek, öğrenci projelerinde yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktarıldı. Öğrencilere, gönüllülerin katkılarıyla temin edilen eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeler de okula teslim edildi. •Haber/Fotoğraf: İhsan Çelikkaya• 

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